"Аграрний фонд" виплатив державі 211,5 млн гривень дивідендів в 2016-2018

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Активи ПАТ за вказаний період зросли з 6,11 млрд грн до 6,99 млрд грн

Протягом трьох років ПАТ "Аграрний фонд" виплатило державі 211 500 000 грн дивідендів. Дана інформація зазначена в аудиторському звіті за результатами державного фінансового аудиту діяльності ПАТ "Аграрний фонд" за період з 01.01.2016 за 30.06.2018, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зокрема, у 2016 році підприємством на користь держави виплачені дивіденди в розмірі 116 млн грн, в 2017 році – 24,4 млн грн, в 2018 році – 71,1 млн грн.

Згідно з даними аудиторського звіту, чистий прибуток ПАТ "Аграрний фонд" до 2016 склав 48,7 млн грн, за 2017 – 94,8 млн грн. Виконання фінансового плану в частині чистого прибутку в 2016 році склало 101,4%, у 2017 році - 103,7%.

Голова правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрій Радченко, коментуючи результати аудиту, зазначив: "Діяльність ПАТ "Аграрний фонд" є доказом того, що державне підприємство може і повинно бути прибутковим. З року в рік Товариство прибуткове і є донором державного бюджету України".

Згідно з аудиторським звітом, активи Товариства за вказаний звітний період зросли з 6,11 млрд грн до 6,99 млрд грн.

При цьому в прес-службі фонду відзначають ряд факторів, які негативно впливають на роботу підприємства. Відповідно до аудиторського звіту, виявлено, що через неналежне зберігання зерна, що належить Аграрному фонду, держава зазнала збитків у розмірі 18,8 мільйона гривень. Недостача в 4,2 тис. тонн зерна зафіксована на Полтавському та Івано-Франківському комбінатах хлібопродуктів, які перебувають у державній власності та перебувають в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Фактично зазначена недостача в 4,2 тис тонн становить менше 0,1% від загального обсягу зерна, яке було закуплено ПАТ "Аграрний фонд" та відправлено на зберігання на елеватори підприємств-підрядників протягом зазначеного періоду. У той час як збитки під час зберігання зерна в європейських країнах становлять 5-7%, а в Україні у більшості випадків - 10%.

Крім того, ПАТ "Аграрний фонд" неодноразово зверталося до керівництва МінАПК з проханням передати в управління вісім комбінатів хлібопродуктів. Це дозволило б Товариству працювати більш ефективно і уникнути розкрадань, зазначили в прес-службі фонду.

Зокрема, аудитом встановлено, що маючи у сфері управління власні виробничі потужності, "Аграрний фонд" міг би щорічно заощаджувати близько 10% від загальної суми коштів, витрачених на зберігання, навантаження і переробку зерна та продуктів його переробки.

Крім того, наголошується, що ПАТ "Аграрний фонд" неодноразово зверталася до правоохоронних органів з інформацією про розкрадання майна фонду на тому ж ДП "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів". Відповідні заяви були направлені до Департаменту захисту Національної економіки поліції України та Військової прокуратури України.

За зверненням ВАТ "Аграрний фонд" Управління захисту економіки Національної поліції України провело попереднє розслідування і вручило підозру керівництву ТОВ "Українська зернова компанія" Грейнкор ", яке не повернуло зерно.

Також ВАТ "Аграрний фонд" розпочало досудове розслідування за фактом недопоставки зерна компанією "Сім Інвестторг".

У фонді також вважають, що через безвідповідальну діяльність попереднього керівництва фонду, втратило понад 2,4 млрд грн (а це майже половина статутного фонду) в неплатоспроможних банках "Брокбізнесбанк" і "Радикал Банк".

Проте, у прес-службі зазначили, що зважаючи на складну ситуацію в країні, "Аграрний фонд" жодного разу не звертався до уряду з проханням збільшити статутний капітал. Замість цього, відповідно до прийнятої бізнес-практики, Товариство взяло кредит в "Укргазбанку", який також є державною установою.

Як результат - ПАТ "Аграрний фонд" є одним з найприбутковіших державних підприємств і лідером аграрного ринку України, заявили в прес-службі.