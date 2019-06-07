Аграрная партия заявляет, что Ляшко пытается не допустить ее кандидатов к выборам в ОТО

Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Аграрная партия Украины будет отстаивать интересы избирателей в судебном порядке

Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ) пытается не допустить кандидатов от Аграрной партии Украины к участию в выборах в объединенные территориальные общины (ОТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Аграрной партии Украины.

"С целью устранения своих главных конкурентов от Аграрной партии, члены Озерянской сельской избирательной комиссии Варвинского района Черниговской области, большинство из которых являются представителями Радикальной партии, в незаконный способ отказали в регистрации 14 кандидатам от Аграрной партии Украины в участии в выборах в Озерянскую объединенную территориальную общину", - говорится в заявлении партии.

Как отмечается, действующий Озерянский сельский глава Сергей Дмитренко выдвигается кандидатом на главу Озерянской сельской ОТО от Радикальной партии.

"Злоупотребляя служебным положением, "радикал" совершает давление на работу местной избирательной комиссии и таким образом пытается дестабилизировать предвыборный процесс. Из-за стремительного падения своих рейтингов на местах Радикальная партия расправляется с политическими конкурентами, нарушая законы и узурпируя власть на местах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Аграрная партия Украины, имея большую поддержку избирателей в Варвинском районе, будет отстаивать интересы избирателей в судебном порядке. Сейчас члены команды готовят 14 исков, которыми будут оспаривать 14 незаконных постановлений Озерянской сельской избирательной комиссии Варвинского района Черниговской области об отказе в регистрации кандидатов от Аграрной партии Украины для участия в выборах в Озерянской ОТО.

В Аграрной партии напомнили, что 30 июня 2019 года состоятся первые местные выборы в 66 объединенных территориальных общинах и дополнительные выборы 30 депутатов сельских, поселковых советов. 27 мая ЦИК включил Аграрную партию Украины в список участников местных выборов. На местных выборах Аграрная партия Украины стабильно входит в тройку лидеров и является первой и единственной внепарламентской политической партией, которая победила на выборах в объединенных территориальных общинах.