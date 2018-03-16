Аграрная партия получила меньше всего негативных отзывов украинцев, - NDI

Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI) опубликовал результаты исследования, которое проводилось в Украине и завершилось в декабре 2017 года.

По данным исследования, в стране наблюдается тенденция поддержки гендерного равенства: более половины украинцев поддерживают равное участие мужчин и женщин в политической жизни.

84% граждан, вне зависимости от политических симпатий, поддерживают развитие демократии в стране. Спрос на членство в ЕС и НАТО также остается стабильным на уровне 55% и 40% соответственно.

Кроме того, NDI исследовал симпатии и антипатии украинцев по отношению в политическим силам.

“Положительное отношение к большинству основных политических партий сократилось с июля 2017 года”, - говорится в сообщении института.

Самые высокие показатели негативного отношения людей получили партии БПП и Народный фронт. Меньше всего негативных отзывов получила Аграрная партия Украины.

Согласно исследованию, около 64% украинцев еще не определились с партией, которую считают близкой себе.

Фото: ndi.org

Напомним, ранее лидер Аграрной партии Виталий Скоцик заявил о необходимости построения надежного партнерства Украины с Германией.