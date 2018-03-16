Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Аграрна партія отримала найменше негативних відгуків українців, - NDI

НовиниПолітика    16.03.2018 - 11:10
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

NDI опублікував результати дослідження

Національний демократичний інститут з міжнародних питань (NDI) опублікував результати дослідження, яке проводилося в Україні і завершилося в грудні 2017 року.

За даними дослідження, в країні спостерігається тенденція підтримки гендерної рівності: більше половини українців підтримують рівну участь чоловіків та жінок у політичному житті.

84% громадян, незалежно від політичних симпатій, підтримують розвиток демократії в країні. Попит на членство в ЄС і НАТО також залишається стабільним на рівні 55% і 40% відповідно.

Крім того, NDI досліджував симпатії і антипатії українців по відношенню до політичних сил.

"Позитивне ставлення до більшості основних політичних партій скоротилася з липня 2017 року", - йдеться в повідомленні інституту.

Найвищі показники негативного ставлення людей отримали партії БПП і Народний фронт. Найменше негативних відгуків отримала Аграрна партія України.

Згідно з дослідженням, близько 64% українців ще не визначилися з партією, яку вважають близькою собі.

Фото: ndi.org

Нагадаємо, раніше лідер Аграрної партії Віталій Скоцик заявив про необхідність побудови надійного партнерства України з Німеччиною.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Скоцик: Верховну раду заполонили "фейкові" партії
Теги: Виталий Скоцик, Аграрна партія України, опрос
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top