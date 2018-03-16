Аграрна партія отримала найменше негативних відгуків українців, - NDI

Національний демократичний інститут з міжнародних питань (NDI) опублікував результати дослідження, яке проводилося в Україні і завершилося в грудні 2017 року.

За даними дослідження, в країні спостерігається тенденція підтримки гендерної рівності: більше половини українців підтримують рівну участь чоловіків та жінок у політичному житті.

84% громадян, незалежно від політичних симпатій, підтримують розвиток демократії в країні. Попит на членство в ЄС і НАТО також залишається стабільним на рівні 55% і 40% відповідно.

Крім того, NDI досліджував симпатії і антипатії українців по відношенню до політичних сил.

"Позитивне ставлення до більшості основних політичних партій скоротилася з липня 2017 року", - йдеться в повідомленні інституту.

Найвищі показники негативного ставлення людей отримали партії БПП і Народний фронт. Найменше негативних відгуків отримала Аграрна партія України.

Згідно з дослідженням, близько 64% українців ще не визначилися з партією, яку вважають близькою собі.

Фото: ndi.org

Нагадаємо, раніше лідер Аграрної партії Віталій Скоцик заявив про необхідність побудови надійного партнерства України з Німеччиною.