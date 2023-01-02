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Аграрії змінять структуру посівних площ: що вирощуватимуть в Україні у 2023 році

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 10:50
Аграрії змінять структуру посівних площ: що вирощуватимуть в Україні у 2023 році Фото: аграрії змінять структуру посівних площ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За прогнозом Мінагрополітики, в Україні у 2023 році відбудуться зміни в структурі посівних площ. Це пов’язано з рентабельністю певних культур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Так, збільшуватимуться посівні площі під олійні: ріпак, сою, соняшник. Це пов’язано з тим, що вартість однієї тонни олійних культур вища, а вартість логістики в перерахунку на тонну - нижча. Тобто фермери матимуть змогу більше заробляти з 1 га. Це некритичним для сівозміни, зазначив міністр.

Очікується зменшення виробництва пшениці, але її буде вдвічі більше, ніж необхідно для внутрішньої потреби. Також дещо збільшиться кількість культур, спрямованих на внутрішній ринок, як було цього року з гречкою, повідомив чиновник.

За його словами, якщо торік станом на 24 лютого аграрії були повністю готові до посівної, то наразі є проблема з ліквідністю, доступністю фінансів, що ускладнює та уповільнює підготовку до польових робіт.

"Аграрії скрізь, де дозволятиме безпекова ситуація, засіватимуть максимальну площу культур. Ми сподіваємося, що наступний рік, який буде нелегким, вдасться впевнено пройти, виростивши достатньо збіжжя для внутрішнього споживання та експорту", - зазначив Висоцький.

Нагадаємо, за прогнозом Мінагрополітики, через відключення електроенергії в Україні ціни на продукти харчування зростуть на декілька відсотків.

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Міністерство аграрної політики
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