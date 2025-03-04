Аграрії закликали УЗ не підвищувати тарифи на вантажі: у чому причина

"Укрзалізниця" під час війни підвищила тариф на вантажні перевезення відразу на 70%, що призвело до закриття багатьох малих та середніх фермерських господарств.

Але навіть після такого рекордного підвищення тарифів УЗ досі залишається збитковою. Зараз компанія хоче підвищити тариф на вантажні перевезення ще на 37%, але ефекту це не дасть: аграрії перейдуть на автотранспорт, а компанія так і лишиться збитковою.

"Нам, великим власникам вантажу, уже боляче. Не хочу тут згадувати, як у 2022 році ми переплатили 10 мільярдів. Наші витрати на логістику зросли в 6-8 разів порівняно з довоєнними роками! Але УЗ так і лишається збитковою", - наголосив Коваль.

Він нагадав, що у 2022-му тарифи підняли на 70%, але це лише звузило вантажну базу, і не дало жодної ефективності Укрзалізниці. Те саме очікує "Укрзалізницю" і зараз, переконаний Коваль.

"Багато гравців пішли з ринку через логістику, і ми це бачимо. Особливо це зачепило мікро- і малий бізнес, який працював через посередників. Але коли ми кажемо, що бізнес не витримує, УЗ відповідає, що вона все одно збиткова. Але як так? Ми переплатили, а вони – збиткові?", – підкреслив Коваль.

Він закликав керівництво УЗ об’єднатися з представниками бізнесу, та організувати дискусію, яка зможе ефективно покращити стан компанії, та забезпечити системні зміни. В інакшому випадку чергове підвищення тарифів на вантажі буде призводити тільки до скорочення вантажної бази компанії, і як наслідок – до ще більших збитків.

"Якщо нічого не змінити, УЗ буде пропонувати підвищення тарифів, але це ні до чого не приведе. Ми переводитимемо частину вантажів на автотранспорт, як це було у 2022-2023 роках. І це вже наша спільна українська проблема! Тому давайте об’єднувати зусилля і тиснути на тих, хто може розробляти й приймати закони на користь України, в контексті євроінтеграції!", - резюмував Коваль.

Нагадаємо, раніше керівник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, представляючи фінплан компанії на 2025 рік, заявив, що необхідно "протиснути" підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які сягнуть 25 млрд грн.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.