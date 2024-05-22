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Аграрії прогнозують зростання цін на продукцію через подорожчання бензину

Середа 22 травня 2024 16:11
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Аграрії прогнозують зростання цін на продукцію через подорожчання бензину Фото: аграрії прогнозують зростання цін на продукцію через подорожчання бензину (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Урядовий законопроект, яким пропонує внести зміни до Податкового кодексу — збільшити ставки акцизного податку на пальне, розкритикували постачальники пального і аграрії. Вони прогнозують, що після підвищення акцизу відразу подорожчає пальне та продукти харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LB.

"В Українській асоціації скрапленого газу різко розкритикували ініціативу: через неї ціна на автогаз добряче стрибне вже влітку - до 6 грн за літр. Постачальники бензину й дизелю дещо стриманіші, але також прогнозують подорожчання. Вважають, що збалансувати його може подешевшання нафти", - пише видання.

Утім, світові ціни на нафту поки що не демонструють суттєвих змін: вартість ресурсу марки Brent тримається на рівні понад 80 доларів за барель. Тенденцію до зростання спостерігають у межах менш ніж 1 %, тому висновки робити рано, вказують журналісти.

Якщо Верховна Рада проголосує за пропозицію уряду, то перший етап підвищення цін на пальне припаде саме на початок жнив. І це матиме наслідки для аграріїв, які не можуть зробити запас - бо, зокрема, склади пального можуть стати ціллю для російських ударів.

"Коли влітку 2023 року повернули ПДВ й акцизи на пальне, тоді ціни піднялися в межах 6 гривень. Зараз ми очікуємо, що така ініціатива може обернутися зростанням десь до 5 %. Липень - це активна фаза збиральної кампанії. Аграрії закуповують запаси пального під час роботи. Відповідно, якщо підвищать акциз, то це будуть додаткові витрати й цю ціну доведеться закласти в товар", - розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Як відомо, Кабмін підготував проект Закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року. Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель – на 40 євро, до €177,6 за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директив ЄС.

У свою чергу, засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льовушкін заявив, що у разі підвищення акцизів, пальне в Україні стрімко подорожчає, і буде коштувати як в Європі – біля 75-80 грн за літр.

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