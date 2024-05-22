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Аграрии прогнозируют рост цен на продукцию из-за подорожания бензина

Среда 22 мая 2024 16:11
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Аграрии прогнозируют рост цен на продукцию из-за подорожания бензина Фото: аграрии прогнозируют рост цен на продукцию из-за подорожания бензина (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Правительственный законопроект, предлагающий внести изменения в Налоговый кодекс — увеличить ставки акцизного налога на топливо, раскритиковали поставщики горючего и аграрии. Они прогнозируют, что после повышения акциза сразу подорожает горючее и продукты питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.

"В Украинской ассоциации сжиженного газа резко раскритиковали инициативу: из-за нее цена на автогаз изрядно прыгнет уже летом - до 6 грн за литр. Поставщики бензина и дизеля несколько более сдержанны, но также прогнозируют подорожание. Считают, что сбалансировать его может удешевление нефти", - пишет издание.

Впрочем, мировые цены на нефть пока не демонстрируют существенные изменения: стоимость ресурса марки Brent держится на уровне более 80 долларов за баррель. Тенденцию к росту наблюдают в пределах менее 1%, поэтому выводы делать рано, указывают журналисты.

Если Верховная Рада проголосует за предложение правительства, то первый этап повышения цен на горючее придется именно на начало жатвы. И это будет иметь последствия для аграриев, которые не могут сделать запас - потому что, в частности, топлива могут стать целью для российских ударов.

"Когда летом 2023 года вернули НДС и акцизы на горючее, тогда цены поднялись в пределах 6 гривен. Сейчас мы ожидаем, что такая инициатива может обернуться ростом где-то до 5%. Июль - это активная фаза уборочной кампании. Аграрии закупают запасы горючего во время работы . Соответственно, если повысят акциз, то это будут дополнительные расходы и эту цену придется заложить в товар", - рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Как известно, Кабмин подготовил проект Закона, предусматривающий постепенный рост ставок акцизов на горючее с 1 июля 2024 года. Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до 242,60 евро за 1000 л, на дизель – на 40 евро, до 177,6 евро за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директив ЕС.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левушкин заявил, что в случае повышения акцизов, горючее в Украине стремительно подорожает, и будет стоить как в Европе – около 75-80 грн за литр.

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