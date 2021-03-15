Аграрии призвали власть вмешаться в ситуацию вокруг "Овостар Юнион"

В заявлении отмечается, что, начиная с 2020 года, "Овостар Юнион" находится под давлением ФК "Фингрупп Фактор", защищая свои интересы в суде и в уголовных процессах.

В ВАФ также утверждают, что бенефициары "Фингрупп Фактор" (Василий и Евгений Астиони, - ред.) осуществляют давление на акционеров и менеджмент компании "Овостар", вынуждая выкупить имущественные права требования по кредиту, полученному предыдущим собственником активов в банке "Надра", который сейчас находится в состоянии банкротства.

Поскольку в состав инвесторов "Овостар Юнион" входят крупные международные инвесторы, в том числе - канадский финансовый холдинг FAIRFAX, информация о рейдерской атаке дошла до посольства Канады в Украине, которое направило ноту в профильные министерства Украины и Офис генпрокурора с просьбой о защите иностранных инвестиций, добавляют в ВАФ.

Участники ВАФ тоже приняли решение обратиться с заявлением к представителям судейского корпуса, органов прокуратуры и представителей государственной власти.

"Группа "Овостар Юнион" - является одним из крупнейших производителей куриных яиц Украины и одним из основных бюджетообразующих налогоплательщиков в своих регионах, предоставляя более 1500 рабочих мест в сельской местности Украины. Поэтому в результате таких незаконных действий пострадают, как работники предприятия, так и территориальные общины, расходы которых финансируются путем налогов группы. А уменьшение производства социально значимой продукции группы приведет к росту цен и является угрозой продовольственной безопасности страны", - отмечают в союзе.