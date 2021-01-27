Аграрии призвали президента подписать закон о снижении ставки НДС

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Снижение ставки НДС до 14% на некоторые виды сельхозпродукции выведет агросектор из тени, создаст равные налоговые условия и увеличит оборотные средства агропроизводителей. Это, в свою очередь, будет стимулировать развитие агросектора.

Об этом заявили сельхозпроизводители, призвав президента как можно скорее подписать принятый депутатами законопроект №3656.

Уменьшение ставки НДС, объясняют аграрии, не приведет к потерям бюджета, а сэкономленные средства сельхозпроизводители смогут направить на развитие и модернизацию хозяйств.

"Потерь бюджета не предусматривается, поскольку ставка НДС на товары конечного потребления остается на уровне 20%. Соответственно, не изменится и цена на товары, а в государственный бюджет будет поступать 20% готовой продукции. Государство получит то, что должно получить, ведь конечное НДС платит покупатель. Производитель получит сохранность оборотных средств, их экономию. Это даст возможность, особенно в весенний период, не "вымывать" деньги из оборота, не брать дополнительных кредитов", - отмечает руководитель ООО "Агро-Классик" Владимир Присяжненко.

Кроме этого, снижение ставки НДС - это серьезный шаг к детенизации рынка зерна. Ведь 40% земли сейчас обрабатывается "в черную". Продукция с этих земель нигде не учитывается и, соответственно, в бюджет не уплачиваются налоги.

"Снижение ставки НДС делает непривлекательными так называемые "скрутки" - мошеннические схемы по нелегальному сбыту зерна, в результате которых из госбюджета экспортеру возвращается НДС, который на самом деле не был уплачен. Это ("закон", - ред.) позволит вывести из тени многие агропроизводителей. Это будет подталкивать тех, кто находится в "тени", работать официально", - отмечает руководитель ФХ "Аделаида" Сергей Рыбалко.

Напомним, ранее снижение ставки НДС на промежуточную сельхозпродукцию поддержала также общественный союз Всеукраинская аграрная рада.

Вместе с тем ассоциация выступила за снижение ставки налога на готовую продукцию. В частности молочку (молоко, сметану, творог, масло), мясо БРС и свиней; колбасы и субпродукты из соответствующего мяса и сахар. Это будет способствовать снижению цены на указанные продукты в магазинах и повысит покупательную способность украинцев.

Как известно, 17 декабря 255 народных депутатов поддержали во втором чтении и в целом законопроект №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставки НДС с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Закон устанавливает ставку НДС в размере 14% по операциям поставки и ввоз в Украину такой сельхозпродукции: 0102 (крупный рогатый скот, живая); 0103 (свиньи живые); 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена рапса и кользы), 1206 00 (семена подсолнечника), 1207 (семена и плоды других масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).