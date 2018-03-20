Аграрии бастуют против изменений в Налоговый кодекс

Украинские аграрии перекрыли дороги в разных областях Украины с требованием отменить изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС мелким и средним предпринимателям. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады, передают СМИ.

Как отмечается, по состоянию на 11:20, аграрии заблокировали дороги в Харьковской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Изменения были приняты в декабре прошлого года. По подсчетам аграриев, при таких условиях они потеряют около 6 млрд грн, а их средства могут "переложить в карман" больших перерабатывающих агрохолдингов вроде "Кернела".

"Люди сами приняли решение выходить и блокировать дороги. Причина очень проста, они крайне возмущены тем, что Верховная Рада откровенно лоббирует интересы крупных олигархических компаний и отбирает деньги у простых сельхозпроизводителей. Это узаконенное воровство денег у фермеров в пользу крупных компаний, в том числе "Кернел", где среди учредителей есть депутаты Верховной Рады. Мы считаем это вопиющим проявлением политической коррупции", - заявлял ранее заместитель ВАР Михаил Соколов.

Аграрии требуют принять их законопроект №7403-2.