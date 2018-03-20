Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Аграрії страйкують проти змін до Податкового кодексу

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 13:35
Фото: страйк аграріїв (УНН)
Фото: страйк аграріїв (УНН)

Українські аграрії перекрили дороги в різних областях України

Українські аграрії перекрили дороги в різних областях України, страйкуючи проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ дрібним та середнім підприємцям. Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнської аграрної ради, передають ЗМІ.

Як зазначається, станом на 11:20, аграрії заблокували дороги у Харківській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

Зміни були прийняті у грудні минулого року. За підрахунками аграріїв, за таких умов вони втратять близько 6 млрд грн, а їх кошти можуть "перекласти у кишеню" великих переробних агрохолдингів на кшталт "Кернела".

"Люди самі прийняли рішення виходити і блокувати дороги. Причина дуже проста, вони вкрай обурені тим, що Верховна Рада відверто лобіює інтереси великих олігархічних компаній і відбирає гроші у простих сільгоспвиробників. Це узаконене злодійство грошей у фермерів на користь великих компаній, в тому числі "Кернел", де серед засновників є депутати Верховної Ради. Ми вважаємо це кричущим проявом політичної корупції", - заявляв раніше заступник ВАР Михайло Соколов.

Аграрії вимагають схвалити їхній законопроект №7403-2.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У Рівненській області з 10:00 перекриють трасу Київ-Чоп В Україні сьогодні можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв
Теги: аграрии
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top