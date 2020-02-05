Тысячи аграриев на митинге призвали президента уволить главу НАБУ

Около трех тысяч работников аграрных холдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" провели митинг под Верховной Радой и Офисом президента Украины, и передали президенту обращение с 30 тысячами подписей, в котором призвали Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с компанией и остановить давление на "Укрлендфарминг". Об этом сообщает УНИАН, передает РБК-Украина.

Сообщается, что аграрии выступают с требованиями прекратить давление силовых органов на предприятие и уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупции. По данным УНИАН, люди приехали практически со всей Украины, так как предприятия компании работают в 600 населенных пунктах 22 областей страны.

Во время выступления со сцены операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток выразила надежду, что требования 27 тысяч аграриев, которым компания дает работу в селе и ежегодно выплачивает 3,5 млрд гривен зарплат, будут услышаны.



"Мы молча ждали, пока наша проблема решится - но теперь мы молчать не будем. Мы будем громко, как умеем, защищать нашу компанию - так, чтобы за стенами Верховной Рады и Офиса президента нас услышали. Мы ничего с вами не украли и не унаследовали - все, что у нас есть, мы построили собственными руками. И сегодня мы защищаем свое. Поэтому "Руки прочь от "Авангарда", руки прочь от "УЛФ"!", - сказала она.

Как добавил руководитель Зарянського отделения "Западной агровиробничої компании" (входит в "Укрлендфарминг") Владимир Данилевский, обыски правоохранителей пугают сотрудников компании и угрожают срыву рабочего процесса.

"Это настораживает и меня, как руководителя, и сотрудников, которые хотят работать и получать зарплату, а не общаться с детективами НАБУ. Мы стоим за то, чтобы не потерять работу. Соседняя Польша от нас - за 200 километров, там ждут молодых, тех, кто умеет работать. А сейчас делается все, чтобы их отправить из Украины и закрыть наши рабочие места. Нас фактически парализовали и поставили под угрозу посевную кампанию, людей, их семей и достаток", - прокомментировал он.

В свою очередь, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который также присоединился к митингу, пообещал со сцены, что требования аграриев будут услышаны, и Сытник не останется главой НАБУ.

"Представьте, во главе Национального антикоррупционного бюро Украины стоит коррупционер, который внесен в реестр коррупционеров - как такое может быть? И сегодня он дискредитирует организацию, которая должна бороться с топ-коррупцией - но не с топ-предприятием, которое создает ВВП Украины, наращивает экспорт и кормит всю страну и полмира. Мы понесем ваши требования в сессионный зал Верховной Рады, ведь они должны реагировать на то, что сегодня вы приехали бороться за свои права", - сказал он.

Позже аграрии переместились под Офис президента, чтобы передать обращение Владимира Зеленского, в котором содержаться призывы вмешаться и остановить уничтожение важного для экономики Украины предприятия, устранить коррупционеров и сохранить рабочие места. Кроме того, аграрии просят назначить ответственное лицо, которое соберет за столом переговоров представителей государства и владельцев компании для конструктивного диалога.

Митингующие оставили у Офиса президента несколько тысяч зажженных свечей со своими именами, и заявили, что акция является предупредительной - если к их требованиям не прислушаются, на улицы выйдет гораздо большее количество людей.

Напомним, ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк назвал незаконными обыски силовиков в его компании по делу о хищении стабилизационного кредита "Виэйби Банка", основным акционером которого он был. Также он заявил, что открытые против него и компании дела - это личная месть директора НАБУ Сытника. Сытник был признан судом виновным в коррупции-за элитный отдых за чужой счет, и внесен в реестр коррупционеров, за что может потерять должность. Главным свидетелем обвинения в суде был советник сестры Олега Бахматюка.