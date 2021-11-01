Агитировал детей: в Украине будут судить "главу регионального штаба Юнармии" в Крыму

В ходе расследования было установлено, что в 2016 году обвиняемый занял пост руководителя "регионального штаба Юнармии" в оккупированном Севастополе. Он вел среди крымских детей агитацию к прохождению службы в армии России.

"В частности, подозреваемый непосредственно организовывал и осуществлял пропаганду в пользу добровольного вступления в армию государства-оккупанта, а также подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях, военно-патриотическому воспитанию для службы в вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что обвиняемый также провел ряд выступлений в средствах массовой информации для детального распространения и разъяснения особенностей подготовки военно-патриотического воспитания в организации.

Своими действиями, добавили в прокуратуре, руководитель "штаба Юнармии" нарушил законы и обычаи войны, поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51(1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Юнармия" - детско-юношеское военно-патриотическое движение. Действует под патронажем министерства обороны РФ. В Крыму появилось сразу после оккупации. Как отметили в прокуратуре, руководители "организации" ставят своей целью "вырастить поколение, способное защищать отечество с оружием в руках".