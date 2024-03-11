Агентство S&P спрогнозувало розмір міжнародної допомоги Україні на найближчі роки

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що Україна зможе отримати весь обсяг міжнародної фінансової допомоги у 2024 році. У наступні роки підтримка збережеться, але може бути нижчою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на S&P Global Ratings .

"Хоча ми припускаємо, що міжнародна підтримка України залишиться сильною, ми наголошуємо на ризиках для її стійкого потоку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, внутрішньополітична напруженість у США зупинила схвалення Конгресом військової та фінансової допомоги Україні цього року. Український уряд розраховує отримати 38 млрд доларів від усіх донорів у 2024 році, зокрема близько 8 млрд доларів грантів від США.

"Наш базовий сценарій передбачає повне освоєння цих коштів цього року. Тим не менш, у разі нестачі фінансування з боку США ми вважаємо, що наслідки можуть бути керованими, оскільки дефіцит може бути покритий, крім інших джерел, за рахунок інших донорів та внутрішніх запозичень ", - йдеться у повідомленні.

Однак після 2024 року існує ризик того, що зовнішня підтримка України може бути меншою через напружений графік виборів у ключових країнах-донорах і можливість того, що деякі уряди вважатимуть вартість надання подальшої підтримки Україні занадто високою, додають аналітики агентства.

Високий рівень резервів

Як зазначають у S&P, сильна міжнародна фінансова допомога та зниження відтоку капіталу на тлі слабших очікувань девальвації приватного сектору призвели до того, що валові міжнародні резерви України досягли рекордного рівня 40,5 мільярдів доларів на кінець 2023 року, що майже в 1,5 раза вище за довоєнний рівень. Це, поряд із стабільністю валютного ринку і зниженням інфляційних очікувань, відкрило шлях НБУ до поступового переходу до більш гнучкого режиму обмінного курсу в жовтні 2023 року і початку пом'якшення валютних обмежень.

"Ми очікуємо, що приплив іноземних донорів задовольнить потреби України у зовнішньому фінансуванні протягом найближчих кількох років, підтримуючи міжнародні резерви країни на нинішньому підвищеному рівні", - йдеться у повідомленні.

Міжнародна допомога

На початку 2024 року через затримку міжнародної допомоги виникла проблема з наповненням держбюджету. Через це Україна запропонувала обговорити з МВФ "план дій" на випадок припинення надання іноземної допомоги. Заходи, передбачені "Планом Б", наразі обговорюються і потенційно можуть включати активізацію внутрішнього ринку запозичень, фіскальну оптимізацію та консолідацію

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін запевнив, що ухвалює необхідні рішення, аби максимально безболісно пройти період дефіциту коштів від донорів. Серед заходів максимізація залучення коштів на внутрішньому борговому ринку та "наближення інших відрахувань до держбюджету".