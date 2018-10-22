Агентство S&P прогнозує у 2019 році девальвацію до 30,3 грн/долар

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Аналітики агентства прогнозують низьке економічне зростання і девальвацію

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує курс гривні до долара на кінець 2019 року на рівні 30,30 грн/долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію агентства.

Згідно з прогнозом S&P, зростання ВВП України в 2018 році складе 3,0%, але знизиться в 2019 році до 2,5%. За оцінками агентства, темпи зростання ВВП України будуть становити в середньому 2,8% до 2021 року, що буде підтримуватися внутрішнім попитом.

"Разом із тим відсутність прискореного проведення реформ такі темпи зростання навряд чи будуть сприяти зближенню рівня доходів населення України за показниками добробуту навіть до найменш економічно розвинених країн ЄС", - вважають аналітики агентства.

Як наголошується в публікації, рівень добробуту України в розрахунку на душу населення залишається низьким. Незважаючи на зростання номінального ВВП - у середньому майже на 20%, починаючи з 2016 року, показник ВВП на душу населення складає 2 800 доларів до 2018 року, внаслідок чого Україна є другою після Таджикистану державою з найбільш низьким показником ВВП на душу населення серед країн Європи і СНД

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.

Зазначимо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар.