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Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 02:44
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины Фото: агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины (standardandpoors.com)
Автор: Артур Родивилов

Рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до "CCC+/C" с "SD/SD".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт агентства.

S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте "CCC+/C" с "SD/SD" и долгосрочный рейтинг выпуска реструктурированных валютных облигаций до "CCC+" с "D". Прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный

По мнению агентства, Украина завершила реструктуризацию проблемного долга, однако ее способность обслуживать долг остается уязвимой и зависит от благоприятных экономических условий.

Как уточняет S&P, правительство Украины реструктурировало еврооблигации на сумму в размере 22,6 млрд долларов, а также еврооблигации с государственной гарантией на сумму порядка 1,5 млрд долларов после получения со стороны необходимого большинства держателей облигаций согласия на отсрочку выплат процентов основной суммы долга на 24 месяца.

Напомним, дать отсрочку по внешнему долгу Украина попросила кредиторов еще в конце июля. РБК-Украина рассказывало детали предложения Кабмина.

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