Агентство S&P оценило финансовые перспективы Украины

"Мы ожидаем, что дефицит государственного бюджета останется значительным из-за значительных расходов на оборону и сбоев в работе правительства по сбору налогов. Власти оценивают возникший дефицит бюджета как минимум в 5 млрд долларов (или 2,5% довоенного ВВП) в месяц", - говорится в сообщении.

По данным агентства, из 30 млрд долларов финансовой помощи, объявленной международным сообществом с начала войны, было освоено только 45%, в то время как почти половина потребностей правительства в финансировании была покрыта за счет Национального Украины и государственной внутренней эмиссии.

"Существует также более широкая неопределенность в отношении траектории отношения долга страны к ВВП в свете неясных перспектив восстановления экономики и высокой чувствительности долгового бремени к колебаниям обменного курса, учитывая, что более 60% государственного долга номинировано в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Кроме того, война и потрясения в условиях торговли ослабили золотовалютные резервы Украины, и их общий уровень снизился на одну пятую до 22,8 млрд долларов с февраля по июнь 2022 года, добавили в агентстве.