UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Агентство S&P оценило финансовые перспективы Украины

Фото: S&P Global Ratings отмечает неопределенность перспектив Украины (spglobal.com)
Автор: Александр Белоус

Финансовые перспективы Украины на ближайшие несколько месяцев неопределенны. Международное агентство S&P Global Ratings отмечает высокие потребности страны в деньгах в условии войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.

"Мы ожидаем, что дефицит государственного бюджета останется значительным из-за значительных расходов на оборону и сбоев в работе правительства по сбору налогов. Власти оценивают возникший дефицит бюджета как минимум в 5 млрд долларов (или 2,5% довоенного ВВП) в месяц", - говорится в сообщении.

По данным агентства, из 30 млрд долларов финансовой помощи, объявленной международным сообществом с начала войны, было освоено только 45%, в то время как почти половина потребностей правительства в финансировании была покрыта за счет Национального Украины и государственной внутренней эмиссии.

"Существует также более широкая неопределенность в отношении траектории отношения долга страны к ВВП в свете неясных перспектив восстановления экономики и высокой чувствительности долгового бремени к колебаниям обменного курса, учитывая, что более 60% государственного долга номинировано в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Кроме того, война и потрясения в условиях торговли ослабили золотовалютные резервы Украины, и их общий уровень снизился на одну пятую до 22,8 млрд долларов с февраля по июнь 2022 года, добавили в агентстве.

Напомним, по данным НБУ, с начала войны Украина получила 12,7 млрд долларов помощи от международных партнеров, из которых 5,4 млрд гривен - это гранты, то есть безвозвратная помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины