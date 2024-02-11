У Газі під штаб-квартирою ООН для допомоги палестинським біженцям виявили тунель ХАМАС

Зазначається, що впродовж останніх двох тижнів Сили оборони Ізраїлю провели низку рейдів на об'єктах палестинських терористів у північній та центральній частинах Гази. Під час рейдів у районах Шаті і Тель аль-Хава на півночі міста було вбито близько 120 терористів ХАМАС і знищено 20 об'єктів інфраструктури бойовиків.

Під час спецоперації, ізраїльські військові виявили шахту, що веде до підземного тунелю терористів. Він слугував важливим активом військової розвідки ХАМАС і проходив під будівлею, яка слугує головною штаб-квартирою Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) у Секторі Газа.

"Довжина тунелю становить 700 метрів, а глибина - 18 метрів, в ньому розташовані кілька стійких до вибуху дверей. Тунель оснащений електромережею, що підключена до штаб-квартири UNRWA у Газі, тобто Агентство ООН забезпечувало тунель електроенергією", - йдеться у повідомленні.

Агентство Reuters повідомляє, що в тунелі виявили офісне приміщення із відкритими й випорожненими металевими сейфами, а також обкладений плиткою туалет. Одна велика кімната була заповнена комп’ютерними серверами, а інша - промисловими батареями.

За словами представника ЦАХАЛу, ХАМАС встиг евакуюватися із тунелю, обрізавши комунікаційні кабелі, які проходили по підвалу штаб-квартири UNRWA.

"Це - один із центральних командних пунктів розвідки. Тут розташовувався один із розвідувальних підрозділів ХАМАСу, який керував більшістю боїв", - розповів агентству представник ЦАХАЛу.

З огляду на ці факти, Сили оборони провели рейд на центральну штаб-квартиру Агентства ООН, в якій розташовані офіси різних гуманітарних і міжнародних організацій.

У приміщеннях будівлі було знайдено велику кількість зброї, зокрема гвинтівки, боєприпаси, гранати та вибухівку. Виявлені розвіддані й документи у кабінетах співробітників UNRWA свідчать, що ці приміщення використовувалися терористами ХАМАС.

В UNRWA повідомили, що весь персонал покинув штаб-квартиру 12 жовтня - за п’ять днів після початку війни, тому "не може підтвердити або інакше прокоментувати" висновки Сил оборони Ізраїлю.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних людей, паралельно обстрілюючи ракетами найбільші міста країни. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

Міністерство закордонних справ Катару 1 лютого повідомило, що ХАМАС дав свою попередню згоду на припинення вогню й угоду про звільнення заручників. Радник з національної безпеки США Джейк Салліван та міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер обговорили угоду, що дозволить звільнити 136 заручників.

Однак днями Нетаньягу відкинув пропозицію ХАМАСу про припинення вогню для повернення заручників та підкреслив, що цілковита перемога ЦАХАЛ у Секторі Газа вже близька.

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