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Агентство Fitch резко ухудшило прогноз по росту экономики Украины

Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Украины в 2022 году на уровне 2,9%. Инфляция будет высокой в первой половине года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор агентства.

Прогноз по ВВП ухудшен на 1 п.п. по сравнению с августовским обзором из-за замедления роста реальной заработной платы и частного потребления, снижения внутреннего спроса из-за повышенного геополитического риска и высокой цены на газ.

Прогнозируется, что рост ВВП увеличится до 3,5% в 2023 году, что в целом соответствует тренду Украины.

Fitch прогнозирует, что инфляция останется повышенной на уровне около 10% в 1 половине 2022 года (при дальнейшем повышении учетной ставки НБУ на 200 б.п. до 12%), а затем упадет до 7,9% на конец 2022 года и 5,3% на конец 2023 года.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует сокращение международных резервов Украины в 2022 году на 6 млрд долларов до 25 млрд долларов.

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