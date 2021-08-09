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Агентство Fitch прогнозирует замедление роста экономики Украины

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Понедельник 09 августа 2021 12:26
Агентство Fitch прогнозирует замедление роста экономики Украины Фото: Fitch ожидает замедление роста ВВП Украины до потенциального уровня (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует восстановительный рост экономики Украины в 2021 году на 4,1% после падения в прошлом году на 4,0%. В дальнейшем темпы роста ВВП замедлятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Как отмечается в сообщении, карантинные меры в январе и апреле сократят рост ВВП Украины в 2021 году на 0,6%.

Риском ухудшения прогноза являются низкие темпы вакцинации от COVID-19. "Внедрение вакцинации ускорилось за последний месяц, но пока невелико - 13 доз на сто человек", - говорится в сообщении.

Fitch прогнозирует рост ВВП на уровне 3,9% в 2022 году с замедлением до 3,5% в 2023 году, что близко к оценке агентства динамики тенденции в Украине.

Эксперты напоминают, что инфляция в Украине резко выросла до 9,5% в июне с 5,0% в декабре 2020 года из-за временных факторов предложения, но базовая инфляция также увеличилась до 7,3%.

"Мы прогнозируем, что инфляция останется высокой на уровне 9,2% на конец 2021 года (с дальнейшим повышением учетной ставки на 50 базисных пунктов до 8,5%) и снизится до 6,0% в конце 2022 года, верхней границы целевого диапазона", - говорится в сообщении.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте со "стабильного" на "позитивный". Рейтинг подтвержден на уровне "B".

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