Агентство Fitch прогнозує уповільнення зростання економіки України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує відновлювальне зростання економіки України в 2021 році на 4,1% після падіння в минулому році на 4,0%. Надалі темпи зростання ВВП сповільняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства .

Як наголошується в повідомленні, карантинні заходи в січні і квітні скоротять зростання ВВП України в 2021 році на 0,6%.

Ризиком погіршення прогнозу є низькі темпи вакцинації від COVID-19. "Впровадження вакцинації прискорилося За останній місяць, але поки невелика - 13 доз на сто осіб", - йдеться в повідомленні.

Fitch прогнозує зростання ВВП на рівні 3,9% у 2022 році з уповільненням до 3,5% у 2023 році, що близько до оцінки агентства динаміки тенденції в Україні.

Експерти нагадують, що інфляція в Україні різко зросла до 9,5% у червні з 5,0% у грудні 2020 року через тимчасові фактори пропозиції, але базова інфляція також збільшилася до 7,3%.

"Ми прогнозуємо, що інфляція залишиться високою на рівні 9,2% на кінець 2021 року (з подальшим підвищенням облікової ставки на 50 базисних пунктів до 8,5%) і знизиться до 6,0% в кінці 2022 року, верхньої межі цільового діапазону", - йдеться в повідомленні.