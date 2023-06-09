Агентство Bloomberg назвало причини затримки 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Основна мета 11-го пакету санкцій ЄС, який блок спочатку сподівався прийняти на саміті "Великої сімки" в Японії минулого місяця, полягає в тому, щоб закрити лазівки та вирішити проблему обходу санкцій. Під час останніх обговорень цього тижня представники блоку не дійшли згоди.

Ця мета є особливо актуальною для припинення здатності Москви отримувати заборонені технології через треті країни, такі як ОАЕ, Вірменія, Казахстан, які зрештою потрапляють до російської зброї на полі бою в Україні. Європейська комісія запропонувала новий механізм, орієнтований на країни, які не роблять достатньо, щоб не дати Росії ухилитися від експортних обмежень.

Основна мета цього інструменту - утримати уряди від допомоги Росії. Але якщо дипломатичний тиск виявиться неефективним, цей механізм надасть державам-членам право запроваджувати цільові експортні обмеження на ключові товари. У ньому буде два списки: один із товарів з обмеженим доступом, а інший із країн, у які забороняється отруювати певні товари.

Проте група членів ЄС, включаючи Францію та Німеччину, прагнула послабити критерії, підвищивши планку, коли заходи можуть бути націлені на країну, та обмеживши охоплення секторів торгівлі, повідомили джерела Bloomberg.

Інші країни воліли б націлюватися в першу чергу на компанії, а не на країни, незважаючи на аргументи про те, що нові фірми легко створити, і такий крок означав би, що блоку доведеться постійно переслідувати нові організації, що виникають.

Зниження планки

Занепокоєння, за словами одного з дипломатів, полягає в тому, що механізм може стати настільки розбавленим, що його буде занадто складно застосовувати, і водночас стане слабким засобом стримування. За словами дипломатів, деякі уряди побоюються, що санкції проти держав можуть зашкодити відносинам ЄС із цими країнами та ще більше зблизити їх із Росією.

Дебати виявили проблему, з якою стикається ЄС у роботі щодо забезпечення дотримання своїх власних санкцій жорстким та послідовним чином по всьому блоку, при цьому відсутність спільних інструментів часто означає, що застосування має неоднорідний характер і зводиться до політичної волі окремих членів для виконання правил.

Тим часом Угорщина та Греція, як і раніше, хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені з українського чорного списку "міжнародних спонсорів війни", і утримуються від того, щоб дати зелене світло спільному пакету. За словами деяких дипломатів, обговорення цього питання триває, хоча український список не санкційний і не має правових наслідків.

Офіційний представник ЄС сказав, що вони впевнені, що всі деталі можуть бути вирішені наступного тижня.

11-й пакет санкцій

Країни ЄС протягом 2022 року запровадили десять пакетів санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня в Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу вже чинних торгових обмежень Росії. "Якщо ми побачимо, що товари йдуть з Євросоюзу до третіх країн, а потім потрапляють до Росії, ми могли б запропонувати країнам-членам санкціонувати експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом, і його використовуватимуть обережно", - сказала вона.

Нові санкції передбачають, що нафтовим танкерам не дозволяється розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з відключеними GPS-трекерами.

Пропозиція ЄС включає внесення до чорного списку десятків нових компаній, у тому числі з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану.

Торгові збитки в рамках цієї пропозиції оцінюються в 500 млн євро в порівнянні з 11 млрд євро в попередньому раунді.