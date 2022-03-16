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Агентство по авиационной безопасности ЕС приостановило действие лицензий для компаний из РФ

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Среда 16 марта 2022 09:23
Агентство по авиационной безопасности ЕС приостановило действие лицензий для компаний из РФ Фото: агентство по авиационной безопасности ЕС приостановило действие лицензий для компаний из РФ (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) ввело в действие ограничительные меры против российских авиакомпаний в связи с военным вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства инфраструктуры Украины в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, EASA приняли решение о приостановлении действия всех сертификатов, если владелец сертификата находится либо проживает в России, либо иным образом подпадает под санкции.

"Речь идет о лицензии авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживанию, а также лицензии тренировочных центров для организаций и тренировочных устройств для имитации полетов", - рассказали в министерстве.

Отзыва лицензии стало одним из шагов по воплощению стратегии глобальной транспортной изоляции российских оккупантов, которая последовательно реализуется Мининфраструктуры совместно с международными партнерами.

Теперь самолеты без соответствующих сертификатов не имеют права осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС, остановлено действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники россиян, а также поставлен на паузу прием и рассмотрение новых заявок на сертификацию, поступивших от организаций страны-агрессора.

"Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики, такие как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур"… Также остановлены сертификаты изготовленных в россии воздушных судов Ту-204 и Superjet 100", - отметили в ведомстве.

Благодаря этим решениям работа российских авиакомпаний в рамках Евросоюза невозможна, а последствия эти компании будут ощущать и за пределами ЕС.

"Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности", - говорится в сообщении.

Это не первые санкции, введенные ЕС против агрессора. В частности, 26 февраля Евросоюзом было запрещено оказывать техническую помощь или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, пригодными для использования в авиации или в космической промышленности.

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