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Агентство з авіаційної безпеки ЄС призупинило дію ліцензій для російських компаній

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Середа 16 березня 2022 09:23
Агентство з авіаційної безпеки ЄС призупинило дію ліцензій для російських компаній Фото: агентство з авіаційної безпеки ЄС призупинило дію ліцензій для російських компаній (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Агентство з авіаційної безпеки Європейського союзу (EASA) ввело в дію обмежувальні заходи проти російських авіакомпаній у зв’язку з військовим вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства інфраструктури України в Telegram-каналі.

Як зазначили у відомстві, EASA прийняли рішення про зупинення дії всіх сертифікатів, якщо власник сертифіката знаходиться або проживає в Росії, або іншим чином підпадає під санкції.

"Йдеться про ліцензії авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування, а також ліцензії тренувальних центрів для організацій і тренувальних пристроїв для імітації польотів", - розповіли у міністерстві.

Відкликання ліцензії стало одним із кроків з втілення стратегії глобальної транспортної ізоляції російських окупантів, яка послідовно реалізується Мінінфраструктури спільно з міжнародними партнерами.

Відтепер літаки без відповідних сертифікатів не мають права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС, зупинена дія ліцензії для низки підприємств, які надають технічне обслуговування авіатехніки росіян, а також поставлено на паузу приймання і розгляд нових заявок на сертифікацію, що надійшли від організацій країни-агресора.

"Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники, такі як "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур" тощо… Також зупинені сертифікати виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 і Superjet 100", - зазначили у відомстві.

Завдяки цим рішенням робота російських авіакомпаній в межах Євросоюзу унеможливлена, а наслідки ці компанії відчуватимуть і поза просторами ЄС.

"Головний авіарегулятор Європи, фактично, розриває усі зв’язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання безпекових гарантій", - йдеться у повідомленні.

Це не перші санкції, які були введені ЄС проти агресора. Зокрема, 26 лютого Євросоюзом було заборонено надавати технічну допомогу чи інші послуги, пов’язані з товарами та технологіями, придатними для використання в авіації чи космічній промисловості.

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