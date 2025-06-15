Агенти ГУР атакували підстанцію в Калінінграді: знеструмили об'єкти ВПК і армії

За інформацією джерел РБК-Україна в українській розвідці, близько 4:00 14 червня у місті Кенігсберг було здійснено атаку на промислову електропідстанцію.

Таким чином було повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до об'єктів російського військово-промислового комплексу та армії РФ, розташованих в районі здійснення операції. Збитки для Росії внаслідок диверсії становлять майже 5 млн доларів.

Джерела зазначають, що агенти ГУР злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім здійснили підпал об'єкта. Пожежа суттєво пошкодила об'єкт та призвела до припинення електропостачання на ворожі підприємства, розташовані неподалік.



"Ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, задіяне у війні проти України, буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування", - наголосив співрозмовник у ГУР.



Фото: російське місто Калінінград (скриншот google.com/maps)