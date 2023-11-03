Агент РФ отримав 15 років в'язниці за наведення "Градів" на Нікополь

Агент ФСБ наводив російські ракети на припортову інфраструктуру в Нікополі Дніпропетровської області. Суд засудив його до 15 років в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Агентом Росії був представник ЗСУ

За даними слідства, ворожим пособником виявився військовослужбовець, який проходив службу в одній із військових частин ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

До "уваги" агресора військовий потрапив через свою матір, яка проживає в тимчасово окупованому Енергодарі та контактує з російською спецслужбою.

Зрадник наводив ракети на портову інфраструктуру

Він коригував ракетно-артилерійські та дронові удари РФ по прифронтовій території на півдні Дніпропетровської області.

"Саме за його координатами агресор намагався знищити портову інфраструктуру Нікополя та місцеві судноплавні засоби", - йдеться в повідомленні.

Фото: Зрадник (facebook.com/SecurSerUkraine)

Крім того, серед основних завдань, які йому ставив ворог, було встановлення локацій підрозділів ЗСУ поблизу акваторії річки Дніпро.

Суд визнав його винним у держзраді

Утім, військові контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали.

Це дало змогу провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони від обстрілів із російських "Градів", ствольної артилерії та дронів-камікадзе.

За матеріалами української спецслужби суд призначив зраднику 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Покарання для зрадників і колаборантів

Житель Одеси допомагав росіянам і виявляв позиції протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні. Його затримали і засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Також нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.