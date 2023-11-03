ua en ru
Пт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Агент РФ получил 15 лет тюрьмы за наведение "Градов" на Никополь

Никополь, Пятница 03 ноября 2023 17:10
UA EN RU
Агент РФ получил 15 лет тюрьмы за наведение "Градов" на Никополь Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Агент ФСБ наводил российские ракеты на припортовую инфраструктуру в Никополе Днепропетровской области. Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Агентом России был представитель ВСУ

По данным следствия, вражеским пособником оказался военнослужащий, который проходил службу в одной из воинских частей ВСУ. После начала полномасштабного вторжения РФ его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

Во "внимание" агрессора военный попал через свою мать, которая проживает во временно оккупированном Энергодаре и контактирует с российской спецслужбой.

Предатель наводил ракеты на портовую инфраструктуру

Он корректировал ракетно-артиллерийские и дроновые удары РФ по прифронтовой территории на юге Днепропетровской области.

"Именно по его координатам агрессор пытался уничтожить портовую инфраструктуру Никополя и местные судоходные средства", - говорится в сообщении.

Фото: Предатель (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме того, среди основных задач, которые ему ставил враг, было установление локаций подразделений ВСУ вблизи акватории реки Днепр.

Суд признал его виновным в госизмене

Впрочем, военные контрразведчики СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали.

Это позволило провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности Сил обороны от обстрелов из российских "Градов", ствольной артиллерии и дронов-камикадзе.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил предателю 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Наказание для предателей и коллаборантов

Житель Одессы помогал россиянам и выявлял позиции противовоздушной обороны ВСУ в регионе. Его задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Также недавно агент ФСБ, который под видом журналиста следил за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Никополь Днепропетровская область Суд Война в Украине
NEWS
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше