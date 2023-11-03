Агент РФ получил 15 лет тюрьмы за наведение "Градов" на Никополь
Агент ФСБ наводил российские ракеты на припортовую инфраструктуру в Никополе Днепропетровской области. Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы за госизмену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Агентом России был представитель ВСУ
По данным следствия, вражеским пособником оказался военнослужащий, который проходил службу в одной из воинских частей ВСУ. После начала полномасштабного вторжения РФ его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.
Во "внимание" агрессора военный попал через свою мать, которая проживает во временно оккупированном Энергодаре и контактирует с российской спецслужбой.
Предатель наводил ракеты на портовую инфраструктуру
Он корректировал ракетно-артиллерийские и дроновые удары РФ по прифронтовой территории на юге Днепропетровской области.
"Именно по его координатам агрессор пытался уничтожить портовую инфраструктуру Никополя и местные судоходные средства", - говорится в сообщении.
Фото: Предатель (facebook.com/SecurSerUkraine)
Кроме того, среди основных задач, которые ему ставил враг, было установление локаций подразделений ВСУ вблизи акватории реки Днепр.
Суд признал его виновным в госизмене
Впрочем, военные контрразведчики СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали.
Это позволило провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности Сил обороны от обстрелов из российских "Градов", ствольной артиллерии и дронов-камикадзе.
По материалам украинской спецслужбы суд назначил предателю 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Наказание для предателей и коллаборантов
Житель Одессы помогал россиянам и выявлял позиции противовоздушной обороны ВСУ в регионе. Его задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.
Также недавно агент ФСБ, который под видом журналиста следил за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.
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