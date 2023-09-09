Африканський союз офіційно приєднався до G20

Відповідну заяву на відкритті саміту зробив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Я запрошую представника Африканського союзу зайняти його місце як постійного члена G20", - сказав він президенту Коморських Островів і голові Союзу Азалі Ассумані.

За словами Моді, присутні лідери повинні знайти конкретні рішення" широкомасштабних проблем, які, на його думку, пов'язані з розривом між Північчю та Півднем, прірвою між Сходом та Заходом.

Також Моді під час свого виступу згадав про війну, але не вказав, де вона триває.

"Друзі, після COVID-19 світ зіткнувся з проблемою дефіциту довіри. Війна ще більше посилила цей дефіцит довіри. Якщо ми зможемо перемогти COVID, ми зможемо перемогти і дефіцит довіри, спричинений війною", - заявив індійський прем'єр.

Саміт G20 в Індії

Сьогодні в Індії стартує саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стане обговорення важливих тем, зокрема економічних.

Ця зустріч пройде без України, проте ній присутні представники Росії та Африканського Союзу.

Чого чекати від саміту G20 в Індії і чи згадають там про війну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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