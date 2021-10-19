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Африканские ледники могут исчезнуть через 20 лет: чем это грозит

Автор: Мария Кучерявец

Ледники Африки могут исчезнуть к 2040 году. За 118 млн людей на континенте столкнутся с засухой, наводнениями и экстремальной жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно прогнозу, который содержится в опубликованном во вторник в Женеве отчете ООН, 2020 год стал более теплым, чем предыдущие 30 лет.

"Скорое исчезновение последних оставшихся ледников в Восточной Африке, которые, как ожидается, полностью растают в ближайшем будущем, сигнализирует об угрозе ... необратимого изменения системы Земли", - говорится в отчете.

Прогнозируется, что по текущим темпам все три тропических ледяных поля Африки - Килиманджаро в Танзании, кенийская гора Кения и угандийский Рвензорис - исчезнут к 2040-м годам.

Ожидается, что на Африку, на которую приходится менее 4% выбросов парниковых газов, уже давно влияет изменение климата земли - особенно склонность к засухе.

Отмечено, что помимо обострения засухи на континенте, сильно страдает и сельское хозяйство.

В докладе подсчитано, что странам Африки к югу от Сахары придется ежегодно тратить 30-50 миллиардов долларов, или 2-3% ВВП, на адаптацию к предотвращению еще худших последствий.

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ООНАфрика