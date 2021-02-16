ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Афинах из-за снегопада частично закрыли метро и отложили COVID-вакцинацию

Новина українською → Афины, Вторник 16 февраля 2021 12:15
В Афинах из-за снегопада частично закрыли метро и отложили COVID-вакцинацию Фото: непогода в Греции (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 16 февраля, в Афинах (Греция) наблюдается сильный снегопад. Из-за этого власти уже отложили вакцинацию населения против коронавируса в большей части столичного региона и частично закрыли метро.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, сильный снегопад накрыл столичный регион Греции. Власти рекомендуют жителям, особенно в северном и восточном пригородах Афин не покидать свои дома сегодня.

В свою очередь органы здравоохранения Греции приостановили COVID-вакцинацию населения. Кроме того, одну линию Афинского метрополитена, которая проходит частично над землей до северного пригорода, остановили, а для большинства автобусов был отменен маршрут.

Часть Афин также остается без электроэнергии. Сейчас продолжается работа над ее восстановлением.

На центральных улицах Афин работают снегоочистители и грузовики, пытаясь держать их открытыми для движения.

Напомним, не Грецию из-за циклона обрушились сильные снегопады, морозы и сильный ветер. Северные и центральные районы страны покрыты снегом.

Также РБК-Украина писало, что в Мадриде снегопад парализовал работу аэропорта и железнодорожного транспорта. На севере Испании зафиксирован рекордный температурный минимум.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Греция
NEWS
До 30 см снега в Кировоградской области и сильный мороз: погода не улучшается
До 30 см снега в Кировоградской области и сильный мороз: погода не улучшается
DAILY
Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине