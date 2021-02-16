В Афинах из-за снегопада частично закрыли метро и отложили COVID-вакцинацию

Сегодня, 16 февраля, в Афинах (Греция) наблюдается сильный снегопад. Из-за этого власти уже отложили вакцинацию населения против коронавируса в большей части столичного региона и частично закрыли метро.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, сильный снегопад накрыл столичный регион Греции. Власти рекомендуют жителям, особенно в северном и восточном пригородах Афин не покидать свои дома сегодня.

В свою очередь органы здравоохранения Греции приостановили COVID-вакцинацию населения. Кроме того, одну линию Афинского метрополитена, которая проходит частично над землей до северного пригорода, остановили, а для большинства автобусов был отменен маршрут.

Часть Афин также остается без электроэнергии. Сейчас продолжается работа над ее восстановлением.

На центральных улицах Афин работают снегоочистители и грузовики, пытаясь держать их открытыми для движения.