UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Афінах помер останній король Греції

Фото: останній король Греції Костянтин II (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній і останній король Греції Костянтин II помер у віці 82 років. Він пішов з життя у вівторок, 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За даними ЗМІ, Костянтин помер пізно ввечері у палаті інтенсивної терапії приватної лікарні "Гігея" в Афінах. Причиною смерті стала поліорганна недостатність внаслідок інсульту.

Що відомо про останнього короля Греції

Костянтин народився 2 червня 1940 року у сім'ї принца Павла, спадкоємця престолу. Покійний британський принц Філіп, герцог Единбурзький і чоловік королеви Єлизавети, був його дядьком.

Він вступив на престол у 23-річному віці, ставши перед цим олімпійським чемпіоном з вітрильного спорту. Костянтин мав велику популярність, але за рік втратив підтримку греків через участь у політичних іграх. Вони призвели до повалення союзу уряду тодішнього прем'єр-міністра Георгіоса Папандреу.

Вихід кількох депутатів з правлячої партії називають у Греції як "відступництво". Події того часу дестабілізували конституційний порядок і призвели до військового перевороту у 1967 році. Костянтин вступив у конфлікт з військовими лідерами і був змушений втекти з країни. Він пробув у вигнанні декілька десятиліть.

Останні роки свого життя останній король Греції провів у Пелопоннесі та Афінах.

Нагадаємо, британська королева Єлизавета II померла на 96-му році свого життя 8 вересня у сімейному колі в замку Балморал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греціякороль