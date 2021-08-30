Афганские женщины в панике от захвата власти талибами, - посол США

Роя Рахмани, которая до захвата Афганистана группировкой "Талибан" возглавляла посольство в США, прокомментировала положение, в котором оказались афганские женщины. По ее словам, среди местных женщин царит паника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

По ее словам чувство паники растет в геометрической прогрессии.

"Потому что афганцы сталкиваются с многочисленными угрозами от талибов, особенно афганские женщины и афганские девушки. Именно они потеряют больше всех", - сказала Рахмани.

По ее словам, раньше талибы прислушивались к жителям захваченных городов и деревень.

"Если боевики "Талибан" приходили и устанавливали контроль над деревней, которая уже была консервативной и допускающей применение жестких правил, они вели себя так же, как в 96-м году (когда впервые захватили Афганистан, - ред.). Если они захватывали провинцию и деревню, которая была заинтересована в образовании, и требовала, чтобы ее девочки ходили в школу, то талибы проявляли большую снисходительность", - рассказала дипломат.

Она отметила, что никто не знает, как "Талибан" поведет себя теперь, когда во власти движения оказалась вся страна.

Накануне талибы запретили допускать до эфира афганских радио и телевидения женщин-ведущих.