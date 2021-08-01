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Афганские военные заявили о ликвидации за сутки более 250 талибов

Автор: Александр Белоус

За прошедшие сутки в боях с правительственными силами в Афганистане убито 254 членов движения "Талибан". По данным Министерства обороны Афганистана, еще 97 человек были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter военного ведомства Афганистана.



По данным военных, ожесточенные бои шли за административные центры провинций Гильменд и Герат. Также боевые действия также ведутся на территории провинций Газни, Кандагар, Фарах, Джаузджан, Балх, Саманган, Тахар, Кундуз, Баглан, Кабул и Каписа.

Как сообщало РБК-Украина, в Афганистане члены движения "Талибан" практически полностью захватили провинцию Герат. Бои идут в центральных районах столицы региона. Талибы продвинулись к центральным районам города Герат, столице одноименной провинции. Правительственные войска контролируют только один из 17 уездов провинции.

Евросоюз заявил, что не признает правительство движения "Талибан", если оно придет к власти в Афганистане в результате вооруженного переворота. Страна окажется в изоляции и лишится европейской помощи.

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Афганистан