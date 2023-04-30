В Афганістані жінки протестували проти визнання уряду Талібану
У Кабулі, столиці Афганістану, відбулася акція протесту афганських жінок, щоб закликати іноземні країни офіційно не визнавати уряд Талібану напередодні саміту ООН наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Близько 25 жінок влаштували марш житловим районом столиці Афганістану цієї суботи напередодні саміту в Досі, на якому, під егідою ООН, обговорюватиметься "тривалий шлях уперед" для азійської країни.
Під час ходи, що тривала не більше 10 хвилин, жінки скандували "Визнання Талібану - порушення прав жінок". Акція пройшла без зіткнень із силами безпеки.
З тих пір, як Талібан повернувся до влади у 2021 році, протестувальників, які виступали проти поширення обмежень на права жінок, били або затримували, а сили безпеки розганяли протестні акції.
Зазначається, що жодна держава досі не визнала уряд талібів легітимним відтоді, як Талібан захопив владу після виведення військ США з Афганістану в 2021 році.
Нагадаємо, що введену "Талібаном" заборону неурядовим організаціям (НУО) в Афганістані мати співробітників жіночої статі різко розкритикували міністри закордонних справ 12 країн, а також верховний представник Європейського союзу. Зазначається, що такі обмеження можуть призупинити гуманітарну допомогу.
Також повідомлялось, що через півтора року після виведення американських військ Афганістан став координаційним центром для "Ісламської держави".
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