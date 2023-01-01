В Афганістані стався вибух біля військового аеропорту, є жертви
Сьогодні, 1 січня, в місті Кабул в Афганістані біля військового аеропорту стався вибух, жертвами якого стали 18 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Mehr News Agency.
"Сьогодні вранці біля військового аеропорту Кабула стався вибух, в результаті якого кілька наших громадян загинули та були поранені", - сказав речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Нафі Такор.
Джерело в афганських службах безпеки також повідомило, що в результаті цього інциденту загинули щонайменше 10 людей, а ще 8 отримали поранення.
За попередніми даними, чиновники та поліція перекрили дороги, що ведуть до місця вибуху, туди були направлені карети швидкої допомоги та військова техніка.
Нагадаємо, у п'ятницю, 30 грудня, в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух. За попередніми даними, загинули 7 людей.
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