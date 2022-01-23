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В Афганистане взорвался микроавтобус, есть погибшие и раненые

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Афганистан, Воскресенье 23 января 2022 00:04
В Афганистане взорвался микроавтобус, есть погибшие и раненые Фото: в Афганистане взорвался микроавтобус, есть погибшие и раненые (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В западной афганской провинции Герат взорвался микроавтобус. Погибли по меньшей мере семь человек и девять были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Руководитель службы скорой помощи в Герате Эбрагим Мохаммади сообщил, что троих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сообщается, что бомба была прикреплена к топливному баку микроавтобуса.

В настоящее время ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за нападение.

Расследование инцидента продолжается.

Отмечается, что этот взрыв стал первым подобным нападением за долгое время в Герате.

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