ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Афганистане возобновились бои за Панджшер: повстанцы удерживают позиции

Новина українською →
Кабул, Вторник 31 августа 2021 16:12
В Афганистане возобновились бои за Панджшер: повстанцы удерживают позиции Фото: в Афганистане возобновились бои за незахваченную провинцию Панджшер (twitter.com/htTweets)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Афганистане возобновились бои вокруг незахваченной провинции Панджшер. Боевики радикального движения "Талибан" атаковали позиции сил сопротивления в нескольких местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщил изданию один из командиров сил сопротивления в Панджшере, атаки талибов удалось отразить, но бои продолжаются.

"В районе перевала Хавак, который соединяется с Панджшером, идут тяжелые бои", - уточнил собеседник телеканала.

По его словам, в регионе периодически пропадает интернет и выходить на связь становится все труднее. Представитель сопротивления добавил, что столкновения с талибами продолжаются и боевики несут тяжелые потери.

О количестве жертв и масштабах наступления талибов на Панджшер не сообщается.

Напомним, 30 августа талибы атаковали несколько передовых постов сил сопротивления в Панджшерской долине. Нападения были отбиты.

Отметим, в этот же день талибы начали перебрасывать подкрепления в Панджшер для штурма непокоренной провинции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Афганистан Кабул
NEWS
Залужный об отражении масштабной агрессии России: армия готовится постоянно
Залужный об отражении масштабной агрессии России: армия готовится постоянно
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации