В Афганистане возобновились бои за Панджшер: повстанцы удерживают позиции
В Афганистане возобновились бои вокруг незахваченной провинции Панджшер. Боевики радикального движения "Талибан" атаковали позиции сил сопротивления в нескольких местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
Как сообщил изданию один из командиров сил сопротивления в Панджшере, атаки талибов удалось отразить, но бои продолжаются.
"В районе перевала Хавак, который соединяется с Панджшером, идут тяжелые бои", - уточнил собеседник телеканала.
По его словам, в регионе периодически пропадает интернет и выходить на связь становится все труднее. Представитель сопротивления добавил, что столкновения с талибами продолжаются и боевики несут тяжелые потери.
О количестве жертв и масштабах наступления талибов на Панджшер не сообщается.
Напомним, 30 августа талибы атаковали несколько передовых постов сил сопротивления в Панджшерской долине. Нападения были отбиты.
Отметим, в этот же день талибы начали перебрасывать подкрепления в Панджшер для штурма непокоренной провинции.