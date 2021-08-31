В Афганистане возобновились бои за Панджшер: повстанцы удерживают позиции

В Афганистане возобновились бои вокруг незахваченной провинции Панджшер. Боевики радикального движения "Талибан" атаковали позиции сил сопротивления в нескольких местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

Как сообщил изданию один из командиров сил сопротивления в Панджшере, атаки талибов удалось отразить, но бои продолжаются.

"В районе перевала Хавак, который соединяется с Панджшером, идут тяжелые бои", - уточнил собеседник телеканала.

По его словам, в регионе периодически пропадает интернет и выходить на связь становится все труднее. Представитель сопротивления добавил, что столкновения с талибами продолжаются и боевики несут тяжелые потери.

О количестве жертв и масштабах наступления талибов на Панджшер не сообщается.