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В Афганистане нет военных ВСУ или Нацгвардии, - Кулеба

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Среда 18 августа 2021 10:52
В Афганистане нет военных ВСУ или Нацгвардии, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сейчас на территории Афганистана нет военных Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии. Там находятся частные лица, работавшие на военной базе по контракту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Сніданок з 1+1".

Он подчеркнул, что украинцы, которые остались в Афганистане после захвата власти талибами, не являются военнослужащими.

"Нет в Афганистане военных ВСУ или Нацгвардии. Это частные лица, которые по контрактам нанялись на работу в Афганистане. Там их три группы. Мы о них знали, мы были с ними в контакте... Это никакие не военнослужащие", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, МИД находится на связи с украинцами.

"Эта военная база недалеко от Кабула, но поскольку это военный объект - талибы взяли его под свой контроль... Это не ВСУ, но это граждане Украины. Мы все равно им поможем", - отметил министр.

Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане находится 12 украинцев.

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Афганистан Дмитрий Кулеба
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