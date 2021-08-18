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В Афганістані немає військових ЗСУ чи Нацгвардії, - Кулеба

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Середа 18 серпня 2021 10:52
В Афганістані немає військових ЗСУ чи Нацгвардії, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Наразі на території Афганістану немає військових Збройних сил України чи Національної гвардії. Там перебувають приватні особи, які працювали на військовій базі за контрактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі "Сніданок з 1+1".

Він наголосив, що українці, які лишились в Афганістані після захоплення влади талібами, не є військовослужбовцями.

"Немає в Афганістані військових ЗСУ або Нацгвардії. Це приватні особи, які за контрактами найнялися на роботу в Афганістані. Там їх три групи. Ми про них знали, ми були з ними в контакті... Це ніякі не військовослужбовці", - наголосив Кулеба.

За його словами, МЗС перебуває на зв'язку з українцями.

"Ця військова база недалеко від Кабулу, але оскільки це військовий об'єкт - таліби взяли його під свій контроль... Це не ЗСУ, але це громадяни україни. Ми всеодно їм допоможемо", - зазначив міністр.

Раніше стало відомо, що на військовій базі в Афганістані перебуває 12 українців.

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Афганистан Дмитро Кулеба
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