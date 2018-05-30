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Интервью

В Афганистане в результате взрыва погибли трое полицейских

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 13:04
Фото: место теракта (twitter.com pajhwok)
Фото: место теракта (twitter.com pajhwok)

Кроме того, ранения получили 8 местных жителей

В результате теракта в провинции Афганистана Логар погибли трое полицейских, а восемь местных жителей получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель полиции провинции Логар рассказал, что начальник полиции и двое других полицейских были убиты при взрыве, а восемь мирных жителей ранены. Кроме того, повреждено и здание полиции.

Указано, что взрыв произошел примерно в 05:00 по местному времени. Отмечается, что в террористической атаке участвовали три смертника. Один из них погиб после того, как привел в действие взрывное устройство в грузовике, наполненном взрывчаткой, а еще двоих ликвидировали сотрудники полиции.

Подчеркнем, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане закрыли сотни школ из-за наступления "Талибана". Учебные заведения планируют открыть в конце священного месяца Рамадана, который в этом году завершится 12 июня.

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Теги публикации: погибшие, Афганистан, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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