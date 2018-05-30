В Афганістані в результаті вибуху загинули троє поліцейських

Крім того, поранення отримали 8 місцевих жителів

У результаті теракту в провінції Афганістану Логар загинули троє поліцейських, а вісім місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомляє агентство Reuters.

Представник поліції провінції Логар розповів, що начальник поліції і двоє інших поліцейських були вбиті під час вибуху, а вісім мирних жителів поранені. Крім того, пошкоджено і будівлю поліції.

Зазначено, що вибух стався приблизно о 05:00 за місцевим часом. Відзначається, що в терористичній атаці брали участь три смертника. Один з них загинув після того, як привів у дію вибуховий пристрій у вантажівці, наповненій вибухівкою, а ще двох ліквідували співробітники поліції.

Підкреслимо, що відповідальність за теракт взяло на себе угрупування "Талібан".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Афганістані закрили сотні шкіл через наступ "Талібану". Навчальні заклади планують відкрити в кінці священного місяця Рамадана, який у цьому році завершиться 12 червня.