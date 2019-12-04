В Афганистане в результате обстрела погибли пять человек, ранен врач

В Афганистане утром 4 декабря боевик открыл огонь по автомобилю, в результате чего пятеро афганцев погибли, серьезное ранение получил японский врач, который находился в авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что нападение произошло в столице провинции Джалалабаде. Погибли охранники и водитель автомобиля.

Тетсу Накамура, врач, который возглавляет японскую неправительственную организацию "Мирная японская медицинская служба", был тяжело ранен. Накамура проработал в провинции более 10 лет и недавно получил почетное афганское гражданство от президента Ашрафа Гани.

Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.

Ранее в Афганистане в результате взрыва в провинции Гильменд погиб командующий пограничными войсками, генерал Захиргул Мукбил. Также от взрыва пострадали трое сотрудников сил безопасности Афганистана.

РБК - Украина писало, что в Афганистане 1 декабря в районе Ачин провинции Нангархар 113 членов экстремистской группировки "Исламское государство" сдались правительству.