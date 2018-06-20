В Афганистане в результате атаки талибов погибли 30 военных

Боевики открыли огонь по военным в ночь на среду

В Афганистане в результате очередной атаки членов группировки "Талибан" погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщил глава провинциального совета в Бадгисе Абдул Азиз Бег, пишет АР.

Отмечается, что нападение произошло после того, как истек трехдневный срок перемирия, объявленного талибами 15 июня.

По словам Бега, боевики открыли огонь по военным в ночь на среду.

"Талибы атаковали находившихся на КПП военных, а затем - и тех солдат, которые прибыли к месту боя в качестве подкрепления. В ходе атаки погибли также несколько боевиков", - пишет издание.

Напомним, ранее в Джелал-Абаде (Афганистан) вследствие теракта перед зданием администрации губернатора афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 18 человек.