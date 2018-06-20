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В Афганистане в результате атаки талибов погибли 30 военных

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 12:19
Иллюстративное фото: силы безопасности Афганистана (inshorts.com/twitter)
Иллюстративное фото: силы безопасности Афганистана (inshorts.com/twitter)

Боевики открыли огонь по военным в ночь на среду

В Афганистане в результате очередной атаки членов группировки "Талибан" погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщил глава провинциального совета в Бадгисе Абдул Азиз Бег, пишет АР.

Отмечается, что нападение произошло после того, как истек трехдневный срок перемирия, объявленного талибами 15 июня.

По словам Бега, боевики открыли огонь по военным в ночь на среду.

"Талибы атаковали находившихся на КПП военных, а затем - и тех солдат, которые прибыли к месту боя в качестве подкрепления. В ходе атаки погибли также несколько боевиков", - пишет издание.

Напомним, ранее в Джелал-Абаде (Афганистан) вследствие теракта перед зданием администрации губернатора афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 18 человек.

В Лондоне подозреваемый в подготовке теракта вышел из-под стражи Взрыв в Афганистане: ИГИЛ взяло на себя ответственность
Теги публикации: Талибан, Жертвы, атака, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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