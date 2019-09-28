В Афганистане продлили президентские выборы

В Афганистане продлили время голосования на президентских выборах на два часа в связи с сообщениями об актах насилия. Об этом сообщает Anadolu.

"Голосование на президентских выборах в Афганистане завершилось в субботу, процесс ознаменовался несколькими случаями насилия", - говорится в сообщении.

Власти страны продолжили время голосования на два часа, учитывая сообщения о том, что несколько избирательных участков закрывались из-за угрозы безопасности людей.

При этом на пресс-конференции в Кабуле глава независимой избирательной комиссии страны Гава Алам Нуристани выразил удовлетворение ходом голосования на выборах.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Афганистане во время президентских выборов на нескольких избирательных участках произошли взрывы, в результате которых погибли два человека еще 27 получили ранения.

В Афганистане 28 сентября стартовали выборы президента. Через два часа после начала голосования в городе Кандагар произошел взрыв вблизи избирательного участка. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 15 человек. Также была информация о взрывах на других участках.