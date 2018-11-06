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В Афганистане погиб мэр одного из городов штата Юта

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 05:31
Фото: Брент Тейлор (ruherald.com)
Фото: Брент Тейлор (ruherald.com)

В Афганистане погиб мэр города Северный Огден

В Афганистане погиб мэр города Северный Огден, штат Юта, Брент Тейлор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам вице-губернатора штата Юта Спенсера Кокса, мэра Юты в субботу, 3 ноября, расстрелял в Кабуле солдат афганской армии. Нападавший был ликвидирован на месте.

Как сообщается, Брент Тейлор в четвертый раз был в составе миссии нацгвардии. Кроме того, он был в Ираке. В 2013 году он был избран мэром Северного Огдена - города с населением около 17 тысяч.

В январе 2018 года он временно сложил полномочия городского главы и отправился в Афганистан. Дома у него осталась жена и семеро детей.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные силы США перестраивают тактику своих действий в Афганистане в связи с серьезными потерями, которые наносит афганской армии радикальное исламское движение "Талибан".

Так, в 2018 году вооруженный конфликт в Афганистане может выйти на первое место в мире по общему числу погибших среди военнослужащих и гражданского населения.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАфганистанмэр
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