В Афганістані загинув мер одного з міст штату Юта

Фото: Брет Тейлор (ruherald.com)

В Афганістані загинув мер міста Північний Огден

В Афганістані загинув мер міста Північний Огден, штат Юта, Брет Тейлор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами віце-губернатора штату Юта Спенсера Кокса, мера Юти в суботу, 3 листопада, розстріляв в Кабулі солдат афганської армії. Нападник був ліквідований на місці.

Як повідомляється, Брет Тейлор в четвертий раз був у складі місії нацгвардії. Крім того, він був в Іраку. У 2013 році він був обраний мером Північного Огдена - міста з населенням близько 17 тисяч.

У січні 2018 року він тимчасово склав повноваження міського голови і відправився в Афганістан. Вдома у нього залишилася дружина і семеро дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збройні сили США перебудовують тактику своїх дій в Афганістані у зв'язку з серйозними втратами, які завдає афганській армії радикальний ісламський рух "Талібан".

Так, в 2018 році збройний конфлікт в Афганістані може вийти на перше місце у світі по загальному числу загиблих серед військовослужбовців і цивільного населення.