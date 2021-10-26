UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Афганистане остаются около 130 украинцев. МИД ищет пути для их возвращения домой

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на территории Афганистана остаются около 130 граждан Украины, которые хотят вернуться домой. МИД ищет безопасные пути их выезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Сейчас около 130-ти (украинцев - ред.) хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда", - написал глава МИД.

Кулеба отметил, что украинцы покидают Афганистан и самостоятельно. По его словам, в течение месяца более 30 граждан Украины и членов их семей выехали из страны без посторонней помощи.

Напомним, 23 сентября в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с 96 гражданами, эвакуированными из Афганистана. Среди них было 30 украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныАфганистанДмитрий Кулеба