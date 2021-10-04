В Афганистане обстреляли автомобиль журналиста: трое погибших

Три человека, в том числе журналист, были убиты в результате стрельбы в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Данную информацию подтвердил в воскресенье источник из службы безопасности страны, пожелавший сохранить анонимность.

"Журналист и писатель Саид Мароф Саадат и его родственники ехали на машине по дороге в пятом полицейском округе города Джелалабад в субботу вечером, когда боевики из рикши открыли по ним огонь", - заявил источник агентства.

Он также сообщил, что сын Саида Марофа Саадата и водитель автомобиля были ранены в результате стрельбы.

Независимая афганская медиа-организация "Комитет по безопасности афганских журналистов" осудила убийство.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за стрельбу. По сведениям источника, власти ведут расследование этого дела.