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В Афганистане обстреляли автомобиль журналиста: трое погибших

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Афганистан, Понедельник 04 октября 2021 02:45
В Афганистане обстреляли автомобиль журналиста: трое погибших Фото: в Афганистане обстреляли автомобиль журналиста: трое погибших (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Афганистане обстреляли автомобиль журналиста и писателя Саида Марофа Саадата. В результате обстрела три человека погибли, еще два ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Три человека, в том числе журналист, были убиты в результате стрельбы в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Данную информацию подтвердил в воскресенье источник из службы безопасности страны, пожелавший сохранить анонимность.

"Журналист и писатель Саид Мароф Саадат и его родственники ехали на машине по дороге в пятом полицейском округе города Джелалабад в субботу вечером, когда боевики из рикши открыли по ним огонь", - заявил источник агентства.

Он также сообщил, что сын Саида Марофа Саадата и водитель автомобиля были ранены в результате стрельбы.

Независимая афганская медиа-организация "Комитет по безопасности афганских журналистов" осудила убийство.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за стрельбу. По сведениям источника, власти ведут расследование этого дела.

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